Çikolata kisti kısırlık riski!

Toplumda 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkiliyor. Hayat kalitesini bozuyor. Endometriozisin rahmin iç duvarında bulunan hücrelerin rahim dışında bulunması durumu olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, endometriozis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:

KABIZLIK VE GÖRÜLÜR

Menarş öncesi ve menopoz sonrası dönemde hormon bağımlı hastalık olduğu için endometriozis sıklıkla şikâyet oluşturmayan ve tespit edilmeyen bir rahatsızlıktır. Ektopik endometrial dokunun bulunduğu yere göre şikayetler farklılaşabilmektedir. Sıklıkla ağrılı adet, pelvik-karın ağrısı, bağırsak tutulumuna bağlı olarak kabızlık, ishal ya da ağrılı büyük tuvalet yapmak gibi şikayetler, cinsel ilişki sırasında ağrı ve kısırlığa sebep olabilmektedir. Endometriozisli kadınların yüzde 30-50'sinde gebe kalamama sorunu görülebilir.

MEDİKAL TEDAVİ

Diğer taraftan vücutta progesteron hormonun etkisini taklit eden ilaçlar ise sıklıkla kullanılan diğer medikal tedavi yöntemleridir. Levonorgestrel salgılayan rahim içi araç kullanımı da yine endometriozis tedavisinde yer verilebilen yaklaşımlardan biridir. Yan etkilerinden dolayı ilk basamak tedavide çok sık tercih edilmeyen ancak diğer medikal yöntemlere de dirençli olan hastalarda hipofiz görevini baskılamak için GnRH aganistleri tedavileri de bulunuyor. Bu tedavi yönteminin uzun kullanımında kemik mineral yoğunluğunun olumsuz etkilenmesi, perimenopozmenopoz döneminde görülebilen sıcak basması, terleme, çarpıntı gibi durumlar en önemli yan etkileridir.



AĞRININ ŞİDDETİ ÖNEMLİ

Eğer kişide öncelikli problem ağrı ise medikal tedaviler (ilaç tedavileri) ilk basamak tedaviyi oluşturur. Çok şiddetli olmayan ağrı şikayetlerinde öncelikle NSAİİ ilaçlar ile tedaviye başlanabilir. Endometrioziste, östrojen hormonunu azaltmaya ya da progesteron hormonunu artırmaya yönelik yaklaşımlar en sık kullanılan medikal tedavi yöntemleridir.