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    Çikolata kisti kabusuna uzmanlardan turunçgil tavsiyesi!

    Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı kadınların korkulu rüyası oluyor. Uzmanlar, kadınların kabusu çikolata kistine karşı portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çikolata kistine turunçgil şifası

    Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı, daha çok doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Kısırlığa neden olan bu hastalık, pek çok çiftin yaşamını olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, çikolata kisti ve beslenmeye ilişkili yapılan araştırmalara değiniyor. Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendiren portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin, çikolata kisti oluşumunu engellediğini belirtiyor.



    GÜNDE 1 PORSİYON...
    "Günde 1 porsiyondan fazla turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 22 daha az görülür. Turunçgillerdeki beta kriptoksantin maddesi, rahim dokusunun rahim dışı bölgelere yerleşmesini ve çoğalmasını engeller" diyor.



    VARİSİ TOPUKLAYIN!
    Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen varis, günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında önemli bilgi veriyor.



        HAMAMDA BULUNMAYIN
        Fazla kilo, sürekli sıkı kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabı tercih etmek varis riskini artırıyor. Dr. Ayça Özgen, tedavide açık cerrahi girişim, radyofrekans tedavisi ve varis çorabı ile ilaçların etkili olduğunu belirtiyor. Varisi olanlara hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamayı öneriyor.



        DUMPİNG SENDROMU AMELİYATIN SONUCU
        Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptoma deniyor. Prof. Dr. Yaşar Çolak, ''Dumping sendromunun en sık nedeni geçirilmiş mide ameliyatlarıdır. Belirtileri arasında çarpıntı, fenalık hissi, baş dönmesi, bulantı, kusma, soğuk terleme, göz kararması, karında kramplar ve ishal var'' diyor. Tedavi için önerilerde bulunuyor: Yaşam tarzınızı değiştirin. Gün içinde üç kez ana öğün yemek yerine en az beş defa, az miktarda sık yeme düzenine geçin. Gıdaları ağızda iyice çiğnendikten sonra yutun. Şeker, pasta, beyaz ekmek, makarna, gazlı içecek gibi karbonhidrat düzeyi yüksek gıdaların tüketiminden kaçının. Tavuk, balık, yer fıstığı, baklagiller gibi protein ağırlıklı gıdaların tüketimine ağırlık verin.



        LAHANA İLE KATARAKTTAN KORKMA
        Vitamin ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
        KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller.
        BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER: Vücudu hastalıklara karşı korur.
        KALP DOSTUDUR: Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.
        SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR: Kabızlığı engeller.
        KESKİN GÖZLER: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur.



            DİŞLERE KARANFİL
            Karanfil, sindirim sorunlarını önler. Bağırsak sağlığını korur. Cildin yenilenmesini sağlar. Kemik erimesini durdurur. Diş ve diş etlerini kuvvetlendirir.



            KARACİĞERE SAFRAN
            Safran, bağışıklığı güçlendirir. Sinir sistemini yeniler. Vücudu toksinlerden temizler. Obeziteyi önler. Karaciğeri temizler. Göz sağlığını korur. Kalbi güçlendirir.



            FISTIK GİBİ GÜZELLİK
            Sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır. İnme riskini azaltır.

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            Haberler Sağlık Çikolata kisti kabusuna uzmanlardan turunçgil tavsiyesi!
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