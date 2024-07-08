Buz gibi fayda!

Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, yaz aylarında sıklıkla tükettiğimiz dondurmanın faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şu bilgileri sıraladı: Dondurma, içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum da kemik ve kaslarımız için çok önemlidir. Bağışıklık sistemi bileşenlerinin yapı taşı aminoasitlerdir. Dondurma, içeriğindeki proteinler sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabilir. Regl dönemi semptomlarını hafifletebilir. Kalsiyumun yağ emilimini ve yağ depolanmasını azaltması sayesinde kilo kontrolünde yardımcı olduğu bilinmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN