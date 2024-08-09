Bu sıcaklar korneaları yakar! Uzmanından tavsiyeler | Çocuğunuzun gözlerine dikkat edin

Bu yaz üste üste sıcaklık rekorları kırılıyor. Bunaltan havada özellikle çocuklar, yaz tatillerinde, spor etkinliklerinde ve oyun zamanlarında dışarıda uzun sürelerle vakit geçiriyor. Bu süreçte, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından kaynaklanan göz hasarı da kaçınılmaz oluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Çocuk Göz Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, çocukların gözlerinin henüz olgunlaşmadığını ve UV ışınlarını etkin bir şekilde süzemediğini söylüyor.

UZUN VADEDE KÖRLÜK YAPAR

Çocukların göz kapaklarının ve çevresinin yetişkinlere göre daha hassas ve savunmasız olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Karaman, UV ışınlarından kaynaklanan hasarın zamanla birikebileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun uzun vadede katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi ciddi göz problemlerine yol açabileceğini aktarıyor. Ayrıca, kısa vadeli olarak da 'kar körlüğü' olarak bilinen fotokeratit gibi rahatsızlıkların da UV ışınlarına maruz kalmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor.



KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN

DOÇ. DR. KARAMAN, çocukların göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü takmanın önemli bir önlem olduğunu söylüyor. "Özellikle güneşli günlerde dahi gözleri UV ışınlarından koruyabilmek için güneş gözlüğü kullanın. Güneş gözlüklerinin Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ANSI Z80.3 kılavuzuna uygun olmasına dikkat edin. UVA ve UVB ışınlarını yüzde 99 ila yüzde 100 oranında engelleyen modellerin tercih edin. Aynı zamanda çocukların aktif yaşam tarzına uygun, dayanıklı ve darbe emici polikarbonat gözlükler olmasına özen gösterin." diyor.