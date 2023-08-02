Bu besinler şifa saçıyor! Uzmanından tavsiye: İşte cilt, saç ve tırnak sağlığı için tüketilmesi gerekenler...

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Doğru beslenmek, vücudu saçtan tırnağa kadar besliyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, saç ve tırnak için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Protein ağırlıklı gıdalar ile biotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin besinlerin saçları beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızılahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar gibi besinler tüketmeliyiz.