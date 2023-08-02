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Bu besinler şifa saçıyor! Uzmanından tavsiye: İşte cilt, saç ve tırnak sağlığı için tüketilmesi gerekenler...

Doğru beslenmek, vücudu saçtan tırnağa kadar besliyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, saç ve tırnak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Bu besinler şifa saçıyor! Uzmanından tavsiye: İşte cilt, saç ve tırnak sağlığı için tüketilmesi gerekenler...

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Doğru beslenmek, vücudu saçtan tırnağa kadar besliyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, saç ve tırnak için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Protein ağırlıklı gıdalar ile biotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin besinlerin saçları beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızılahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar gibi besinler tüketmeliyiz.

YAZ BİR KENARA
Yaz meyveleri, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz meyvelerinin faydalarını sıralıyor: KİRAZ: Bağırsak dostudur. Kabızlık sorunu çekenlerin yardımına koşar. Artrit, gut, eklem kireçlenmesine iyi gelir. MÜRDÜM ERİĞİ: Antioksidandır. Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık problemi yaşayanların yardımına koşar. ÜZÜM: Demir ve C vitamini içerir. Kanın pıhtılaşmasını önler. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

DOKTOR KARPUZ
Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor. Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor. "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.



DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIR
Hastalıklarla mücadelede erken teşhis önem taşıyor. Dr. Utku Şenol, kalp kanser ve diyabette düzenli kontrole vurgu yapıyor. "Günümüzde hastalıkları tedavi etmekten çok, hasta olmadan erken dönemde teşhis koymak çok daha ön plana çıktı. Dünyada hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi şu an en popüler, en güncel, en etkili tedavi yöntemidir. Check- Up'ta daha öncesine ait bilinen bir hastalığı olmayan kişilerin, başta kanser olmak üzere, muhtemel bir hastalığını ortaya çıkmadan yakalıyoruz" diye konuşuyor. Check up yaptırmanın herhangi bir yaşı olmadığını söyleyen Şenol, "30-40 yaşına kadar 2 veya 3 yılda bir kez yapılabilir" diyor.



KEPEĞE KARŞI KEKİK
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserini engeller.

PROSTATA MAYDANOZ
Maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını yok eder.

ALZHEİMER'A SARIMSAK
Sarımsak, kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir. Pankreas ve meme kanserine karşı korur. Soğuk algınlığını tedavi eder. Alzheimer riskini azaltır.

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