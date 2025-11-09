PODCAST CANLI YAYIN

Bu besinler mucize yaratıyor: Diyabetten kurtulun!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bu besinler mucize yaratıyor: Diyabetten kurtulun!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

KURUYEMIŞLER:
Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.

BALIK:

İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

KIRMIZI MEYVELER:
Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.

BAKLAGILLER:

haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

BROKOLI:
Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

YOĞURT:
Tip 2 diyabet riskini azalttır.

BITTER ÇIKOLATA:

Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

KUŞKONMAZ:
İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

TARÇIN:
Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi!
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadının cenazesi ailelerine teslim edildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı! suya yüzde 350 zam yapıldı!
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...