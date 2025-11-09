Bu besinler mucize yaratıyor: Diyabetten kurtulun!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:
KURUYEMIŞLER:
Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
BALIK:
İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.
KIRMIZI MEYVELER:
Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.
BAKLAGILLER:
haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.
BROKOLI:
Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.
YOĞURT:
Tip 2 diyabet riskini azalttır.
BITTER ÇIKOLATA:
Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.
KUŞKONMAZ:
İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.
TARÇIN:
Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.