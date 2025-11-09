Bu besinler mucize yaratıyor: Diyabetten kurtulun!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

KURUYEMIŞLER:

Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.

BALIK:

İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

KIRMIZI MEYVELER:

Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.

BAKLAGILLER:

haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

BROKOLI:

Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

YOĞURT:

Tip 2 diyabet riskini azalttır.

BITTER ÇIKOLATA:

Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

KUŞKONMAZ:

İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

TARÇIN:

Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.