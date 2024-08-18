Bu besinler anneliğin doğal reçetesi

Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
FASULYE:
Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.
YEŞİLLİKLER: Ispanak, marul, roka, brokoli yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.
ZEYTİNYAĞI:
Yumurtlama, döllenme ve embriyonun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.
SOMON BALIĞI:
Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur.