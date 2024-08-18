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Bu besinler anneliğin doğal reçetesi

Çiftlerin çocuk sahibi olmasını epey zorlaştıran bir dönemde yaşıyoruz. Bunun sebeplerinden biri de doğru besinleri tüketmemek. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri anlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Bu besinler anneliğin doğal reçetesi

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Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:

FASULYE:
Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.

YEŞİLLİKLER: Ispanak, marul, roka, brokoli yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ:
İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.

ZEYTİNYAĞI:
Yumurtlama, döllenme ve embriyonun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.

SOMON BALIĞI:
Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur.

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