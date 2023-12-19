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Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin! Uzmanı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisini sıraladı

Dünyada sigaranın doğrudan neden olduğu bir rahatsızlık olan Buerger hastalığı, genellikle bacak atardamarlarındaki kan akışını durdurarak zamanla ağrıya neden oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:01
Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin! Uzmanı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisini sıraladı

Dünyada sigaranın doğrudan neden olduğu bir rahatsızlık olan Buerger hastalığı, genellikle bacak atardamarlarındaki kan akışını durdurarak zamanla ağrıya neden oluyor.

Tedavide geç kalındığı takdirde kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzuv kaybına neden olabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Cingöz, Buerger hastalığının 6 önemli belirtisini sıralıyor.

BUNLAR VARSA VAKİT KAYBETMEYİN!
HASTALIĞIN aktif olduğu dönemlerde ilgili damar bölgesi hassas ve ağrılıdır.
HASTADA genel bir kırgınlık, halsizlik yorgunluk ve ateş vardır. İlk belirti olarak ortadan kaybolan ayak terlemesi de olabilir.
BAZEN ilk bulgu terleme kaybı yerine yürümekle ayaklarda oluşan hissizliktir.
ZAMANLA yürümede topallama gelişebilmektedir. Genellikle baldır bölgesinde ağrı ayırıcı bir özelliktir.
HASTALIK ilerledikçe ayaklar morarır. Parmaklarda yaralar ortaya çıkar.
MÜDAHALE edilmediğinde kangrenleşme oluşarak kişi önce parmaklardan başlayıp yukarılara doğru ilerleme yapan uzuv kaybına uğrar.



AMAN DİK'KAN'T
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nizameddin Koca, sinsi gelişen diyabetik nöropati komplikasyonlarının hastalarda uzuv kayıplarına yol açtığını belirtti. Diyabet hastalarının düzenli doktor kontrolüne gidip kan şekerini ölçtürmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerine şu şekilde devam etti: Özellikle yaşı ileri erkek hastalar bunu prostatla ilişkilendirme eğilimine giriyorlar. Biz her ne kadar diyabete bağlı çok büyük bir sıkıntı yaşamıyor olduğumuzu düşünsek bile damarlarımız bunu hissediyor ve yaralanmalar söz konusu olmaya başlıyor. O sebeple 'Benim kan şekerim beş yüz olsa bile ben hiçbir şey hissetmiyorum hocam, tedaviye gerek yok' son derece yanlıştır. Kalp krizi geçirebilirsiniz. Körlük yaşayabilirsiniz...



GÜNEŞ KREMİ KIŞIN DA GEREKLİ
Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak etkisini kaybeden güneş ışınları, kışın da cilde zarar veriyor. Uzmanlar güneşten koruyan kremlerin kışın da kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Mustafa Tosun, havanın kapalı olduğu kış günlerinde güneşin zararının ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azaldığının altını çizdi. Şunları söyledi: Güneş ışınları hem yazın hem de kışın yeryüzüne ulaşıyor. Vatandaşlarda güneş kremi yazın kullanılır gibi bir algı var ama hastalarımızın hem yazın hem de kışın güneş kremi kullanmaları gerekiyor.

PAKET PAKET ASTIM
Hazır ve paketli gıdalar astıma davetiye çıkarıyor. Uzman Dr. Damla Ağaçkıran, konuyla ilgili şunları söylüyor: Paketli ve hazır gıdalar astımı tetikliyor. Riski artırıyor. Bu nedenle aileler evlatlarının beslenmesine dikkat etmeli. Omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenme, paketli gıdalardan uzak durmak astım riskini azaltır. Probiyotik ve prebiyotiklerden zengin beslenme bu hastalıktan korur. Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanılmalı. Yatak, yorgan ve yastıkların akarlara geçirgen olmayan kılıflarla kaplamak gerekir. Ortam nemi azaltılarak, halılar, pelüş oyuncaklardan uzak durulmalı.

ÇÖLYAK HASTALIĞI DİŞTE GİZLİ
Sağlık Bakanlığı'na göre Türkiye'de tanı konan çölyak hastası sayısı 154 bin 27... Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldırım Işık, ağızdaki tüm değişimlerin çölyak hastalığının belirtisi olabileceğini kaydetti. Şunları söyledi: Çölyak hastalığı, aftlara, dilde yarıklara ve dudak kenarlarındaki çatlamalara sebep olabilir. Hastalıkla diş minesinde sarı kahverengi renklenme, yatay oluklar ve çukurlar meydana gelebilir.

NE AYAKSIN NASIR
UZM. Dr. Enkhjargal Losol, nasırla ilgili bilgi verdi. Nasırların temel nedeninin, ayak sağlığına uygun olmayan yanlış ayakkabıların giyilmesi olduğunu belirtti. Şu bilgileri verdi: Ayakların sürekli olarak basınca ve sürtünmeye maruz kalmasıyla, cildin kalınlaşıp sertleşmesi sonucunda nasırlar oluşur. Yüksek topuklu, dar ve ayak yapısına uymayan ayakkabılar nasır oluşumuna zemin hazırlar. Nasırlar genellikle ağrısız başlar, ancak ilerledikçe daha fazla acı vermeye başlar ve tedavi süreci zorlaşır. En etkili tedavi yöntemi, etkilenen bölgede mekanik temizliğin yapılması ve ağrı oluşturan baskının ortadan kaldırılmasıdır. Nasırlı bölgeye uygun silikon aparatlar veya tabanlıklar kullanılabilir.

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