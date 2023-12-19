Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin! Uzmanı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisini sıraladı





GÜNEŞ KREMİ KIŞIN DA GEREKLİ

Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak etkisini kaybeden güneş ışınları, kışın da cilde zarar veriyor. Uzmanlar güneşten koruyan kremlerin kışın da kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Mustafa Tosun, havanın kapalı olduğu kış günlerinde güneşin zararının ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azaldığının altını çizdi. Şunları söyledi: Güneş ışınları hem yazın hem de kışın yeryüzüne ulaşıyor. Vatandaşlarda güneş kremi yazın kullanılır gibi bir algı var ama hastalarımızın hem yazın hem de kışın güneş kremi kullanmaları gerekiyor.



PAKET PAKET ASTIM

Hazır ve paketli gıdalar astıma davetiye çıkarıyor. Uzman Dr. Damla Ağaçkıran, konuyla ilgili şunları söylüyor: Paketli ve hazır gıdalar astımı tetikliyor. Riski artırıyor. Bu nedenle aileler evlatlarının beslenmesine dikkat etmeli. Omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenme, paketli gıdalardan uzak durmak astım riskini azaltır. Probiyotik ve prebiyotiklerden zengin beslenme bu hastalıktan korur. Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanılmalı. Yatak, yorgan ve yastıkların akarlara geçirgen olmayan kılıflarla kaplamak gerekir. Ortam nemi azaltılarak, halılar, pelüş oyuncaklardan uzak durulmalı.



ÇÖLYAK HASTALIĞI DİŞTE GİZLİ

Sağlık Bakanlığı'na göre Türkiye'de tanı konan çölyak hastası sayısı 154 bin 27... Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldırım Işık, ağızdaki tüm değişimlerin çölyak hastalığının belirtisi olabileceğini kaydetti. Şunları söyledi: Çölyak hastalığı, aftlara, dilde yarıklara ve dudak kenarlarındaki çatlamalara sebep olabilir. Hastalıkla diş minesinde sarı kahverengi renklenme, yatay oluklar ve çukurlar meydana gelebilir.



NE AYAKSIN NASIR

UZM. Dr. Enkhjargal Losol, nasırla ilgili bilgi verdi. Nasırların temel nedeninin, ayak sağlığına uygun olmayan yanlış ayakkabıların giyilmesi olduğunu belirtti. Şu bilgileri verdi: Ayakların sürekli olarak basınca ve sürtünmeye maruz kalmasıyla, cildin kalınlaşıp sertleşmesi sonucunda nasırlar oluşur. Yüksek topuklu, dar ve ayak yapısına uymayan ayakkabılar nasır oluşumuna zemin hazırlar. Nasırlar genellikle ağrısız başlar, ancak ilerledikçe daha fazla acı vermeye başlar ve tedavi süreci zorlaşır. En etkili tedavi yöntemi, etkilenen bölgede mekanik temizliğin yapılması ve ağrı oluşturan baskının ortadan kaldırılmasıdır. Nasırlı bölgeye uygun silikon aparatlar veya tabanlıklar kullanılabilir.

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