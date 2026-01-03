PODCAST CANLI YAYIN

Brokoliyle kataraktı bitir

Hastalıklar, yaş almayı bekliyor. İleri yaşlarda görülen katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek çözümü ameliyat olan bu hastalıkta beslenme, kataraktı önleyici etki gösteriyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Brokoliyle kataraktı bitir

Hastalıklar, yaş almayı bekliyor. İleri yaşlarda görülen katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek çözümü ameliyat olan bu hastalıkta beslenme, kataraktı önleyici etki gösteriyor. Özellikle C vitamini deposu portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinler gözleri kuvvetlendiriyor. Katarakt oluşumunu engelliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN