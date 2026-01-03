Brokoliyle kataraktı bitir

Hastalıklar, yaş almayı bekliyor. İleri yaşlarda görülen katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek çözümü ameliyat olan bu hastalıkta beslenme, kataraktı önleyici etki gösteriyor. Özellikle C vitamini deposu portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinler gözleri kuvvetlendiriyor. Katarakt oluşumunu engelliyor.

