"Boz"a gribe veda! Faydaları saymakla bitmiyor

Kış aylarının sevilen içeceklerinden boza, zengin probiyotik içeriği sayesinde vücuda sayısız fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, bozanın yararlarını anlatıyor: Sindirimi kolaylaştırır. Güçlü antioksidan özelliği ile bağışıklığı destekler. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarına ve kanser hücrelerine karşı koruyucudur. Anne sütünü artırır. Cilt ve saç sağlığını iyileştirir. Sinir sistemini korur. Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlerin gelişmesini önler. Enerji ihtiyacını karşılar.

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