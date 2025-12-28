Boyun fıtığında bıçak şart değil! Uzmandan ameliyatsız tedavi müjdesi

Boyun fıtığı, sağlığı olduğu kadar günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, boyun fıtığının cerrahi müdahale olmadan da düzelebileceğini söylüyor. Şu ifadeleri kullanıyor: Cerrahi olmayan tedavilerde amaç, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Bu da seri bir tedavi metodundan oluşan organize bakım programı ile başarılı olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN