Boyun ağrılarınızın nedeni akıllı telefon olabilir!

Modern hayatın önemli bir sağlık sorunu haline gelen tekno boyun hastalığı, sürekli telefon, tablet veya bilgisayar ekranına bakarken başın öne eğilmesi ve uzun süre sabit tutulması, boyun kaslarında tekrarlayan stresler yaratıyor. Bu durum zamanla boyun, sırt ve omuz ağrılarına, kas spazmlarına ve hatta eklem sorunlarına yol açabiliyor. Boyun ve omuzlara 4 kat daha fazla yük bindiriyor.

BOTOKS TEDAVISI YAYGIN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu, "Boyun, beyin ile beden arasındaki köprü görevi gören önemli bir yapıdır. Omurlar, kaslar tarafından hareket ettirilir ve bu kaslar uyum içinde çalışmadığında çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Özellikle cep telefonları ve diğer teknolojik cihazların yoğun kullanımı, postür bozukluklarına ve bu cihazların uzun süreli kullanımı sonucu "tekno boyun" sendromuna neden olur. İngiltere'de bu sorunu çözmek için botoks tedavisi (traptox) yaygınlaşmaya başlamıştır. Trapez kaslarına uygulanan bu tedavi, kasların gevşemesini sağlayarak ağrıyı hafifletir. Ancak bu tedavi, kalıcı bir çözüm sunmamakta ve genellikle 6 ila 9 ayda bir tekrarlanması gerekmektedir. Sorunun çözümü için önerilen en etkili yöntemler arasında doğru duruşa dikkat etmek, fizyoterapi, yoga ve pilates gibi egzersizler yer alıyor" diye konuşuyor.