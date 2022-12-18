Boy kısalması ve kamburluğa sebep oluyor! İşte kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı dikkat edilmesi gerekenler...

Boyda kısalma, kalça kemiğinden kırıklık, bel ve sırt bölgesinde ağrı, sırtta kamburlaşma... Tüm bunlar toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun belirtileri arasında yer alıyor. Bir travma veya yüke karşı emiğin direncinde azalmaya ve bunun sonucunda kırıkların ortaya çıkmasına neden olan bu hastalık, genellikle kadınları tehdit ediyor. Geriatri Uzmanı Dr. Yıldıray Topçu, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor...