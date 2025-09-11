Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.
ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.
NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.
NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.
IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.
KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.
MEYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.
TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.
ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.