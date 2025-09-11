SON DAKİKA
Boğaz ağrısına karşı 8 bitkili doğal reçete: Antibiyotik yerine bunları deneyin

Soğuyan havalarla birlikte artan boğaz ağrısı şikayetlerine karşı uzmanlar bitkisel çözümler öneriyor. Adaçayı, nane, ıhlamur, karanfil, meyan kökü, toz karabiber ve anason gibi şifalı bitkiler, enfeksiyonu temizleyip ağrıyı azaltıyor. Doğru kullanımda etkili birer doğal destek sunuyorlar.

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.

NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.

NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.

IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.

KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.

MEYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.

TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.

ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

