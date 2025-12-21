PODCAST CANLI YAYIN

Boğaz ağrısı değil kalp krizi! Dikkat etmeniz gerekenler!

Soğuyan avalar, kalp atış hızında yükselişe ve damarlarda büzüşmeye yol açıyor. Kalbin yükü artarken kalp krizi vakaları da sık görülüyor! Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kahraman Çoşansu, kalp krizini işaret eden belirtileri sıralıyor.

Soğuyan avalar, kalp atış hızında yükselişe ve damarlarda büzüşmeye yol açıyor. Kalbin yükü artarken kalp krizi vakaları da sık görülüyor! Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kahraman Çoşansu, kalp krizini işaret eden belirtileri sıralıyor...

GÖĞÜS RAHATSIZLIĞI:

Hastalar bu durumu 'Üzerimde fil oturuyormuş gibi hissediyorum' diyerek ifade eder. Birkaç dakikadan uzun süren göğüs ağrısı, kalp krizinin belirtisidir. İhmal edilmemelidir.

BULANTI VE MİDE AĞRISI:

Bazı hastalarda kalp krizi sırasında bu semptomlar da görülür. Kişi böyle hissediyorsa ve ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa risk en kısa zamanda doktora başvurulması gerekir.

KOLA YAYILAN AĞRI:

Ağrı, genellikle vücudun sol tarafına yayılır. Kalp krizi ağrıları genellikle göğüsten başlayarak dışa doğru hareket eder.

BOĞAZ VE ÇENE AĞRISI:

Göğsün ortasından boğaza veya çeneye yayılan ağrı ya da baskı varsa, bu kalp krizinin belirtisi olabilir. Vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önerilir.

BACAKLARDA ŞİŞKİK:

Bu durum, kalbin kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalamadığının bir işaretidir. Kalp yeterince kan pompalayamadığında vücudun alt bölgelerinde şişkinlik görülebilir.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI:

Kalbin birkaç saniyeden daha uzun süre anormal attığı hissediliyorsa ve bu sık sık oluyorsa doktora başvurulmalıdır. Bu durum bazen tedavi gerektiren ritim problemlerine de işaret edebilir.

Kalp krizi, kış aylarını bekliyor! Genellikle boğaza çeneye yayılan ağrıyla belirti veriyor. Uzmanlar uyarıyor: 60 yaşından sonra kontrollerinizi aksatmayın.

TANSİYONA DİKKAT

Hareketsizlik, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Kişi 60 yaşın üzerindeyse, ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa, fazla kiloluysa, kolesterol veya tansiyonu varsa daha dikkatli olması gerekiyor.

NEFES DARLIĞI:

Asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni ve hızlıca gelişmiş nefes darlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.

YOĞURTLA HASTALIĞI UNUT

DYT. Berna Ertuğ, yoğurdun faydalarını açıklıyor:

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsakları çalıştırır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kalsiyum içeriği sayesinde kemikleri güçlendirir.

Diş çürüklerini önler.

İçerdiği B1, B2, B3 vitaminleri sayesinde cilt için oldukça faydalıdır.

