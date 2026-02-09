Böbrekleri tüketen 7 tehlike

Türkiye'de yaklaşık 7.5 milyon kişi kronik böbrek hastası bulunuyor. Bu rakam, her 6-7 erişkinden 1'inde görüldüğü anlamına geliyor. Genellikle belirti vermeden sinsice ilerlemesi nedeniyle çoğu zaman geç tanı konulan kronik böbrek hastalığı, geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabiliyor. Böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Bu özelliğiyle dünyada ölüme neden olan hastalıklar arasında her geçen yıl üst sıralara yükseliyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Zuhal Atan Uçar, böbreklerimizde hasar oluşturan etkenleri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

Diyabet:Yüksek seyreden kan şekeri, böbreklerin süzme birimi olan damarlarında yapısal hasara yol açarak, diyabetik nefropati gelişmesine sebep oluyor. Böbrek hasarını önlemenin en etkili yolu; düzenli idrar ve kan tahlilleri ile hasarın erken dönemde saptanması.

Hipertansiyon:Kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalarda kronik böbrek hastalığı gelişme riski 3–4 kat artıyor. Düzenli kan basıncı takibi, tuz tüketiminin azaltılması ve tedavinin aksatılmaması, hipertansiyonun böbrekler üzerindeki yıkıcı etkilerini büyük ölçüde önleyebiliyor.

Aşırı tuz tüketimi: Böbrek sağlığını olumsuz etkileyen önlenebilir risk faktörlerinin başında geliyor. Sağlıklı kişiler, özellikle de risk grubunda olanlar için tuz kısıtlaması, böbrek sağlığının korunmasında kilit bir rol üstleniyor.

Takviye ürünler:Vitamin, mineral, protein tozları ile kreatin gibi takviye olarak alınan ürünlerin gereksiz ve kontrolsüz kullanımı böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Ancak gerçek bir gereksinim varsa ve hekim önerisiyle kullanılmaları önem taşıyor.

Obezite: Obezitede böbrek hastalığı 1.5-2 kat daha sık görülüyor. Her 5 kiloluk artış kronik böbrek yetmezliği riskini yüzde 20-30 oranında yükseltiyor. Sağlıklı beslenmek ve ideal kilo aralığında olmak böbrek sağlığını korumanın temel adımlarını oluşturuyor.

Ağrı kesici ilaçlar: Böbrek dolaşımını sağlayan mekanizmalar üzerine etki ederek hem akut hem de kronik böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Gerekli olduğu durumlarda, hekim kontrolünde, uygun doz ve sürede kullanılması böbrek hasarını önlüyor.

Sigara: Dumanındaki nikotin, karbon monoksit ve ağır metaller, tüm damarlarda olduğu gibi, böbrek damarlarında da işlev bozukluğuna yol açabiliyor. Sigaraya hiç başlanmaması, kullanılıyorsa hemen bırakılması böbrek sağlığında büyük önem taşıyor.