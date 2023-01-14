Böbreklere dikkat et

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, her 10 kişiden birinde görülüyor. Hareketsiz yaşam, az su tüketimi, aşırı kilo, idrar yolu enfeksiyonu, böbrekte taş oluşumunu artırıyor. Hastalar daha sık bulantı, ateş, sık idrara çıkma gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Ağrı, taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor. Taş, eğer böbreğin içindeyse ağrı kaburgalarda, idrar kanalında ise erkeklerde penis kadınlarda ise vajinada görülüyor.