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    Böbreklere dikkat et

    Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Kırmızı etten uzak durun! Böbrek taşları, sırt ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle belirti veriyor. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz sağlık haberleri.

    Böbreklere dikkat et

    Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, her 10 kişiden birinde görülüyor. Hareketsiz yaşam, az su tüketimi, aşırı kilo, idrar yolu enfeksiyonu, böbrekte taş oluşumunu artırıyor. Hastalar daha sık bulantı, ateş, sık idrara çıkma gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Ağrı, taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor. Taş, eğer böbreğin içindeyse ağrı kaburgalarda, idrar kanalında ise erkeklerde penis kadınlarda ise vajinada görülüyor.




    Op. Dr. Ali Gürağaç böbrek taşı oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemleri sıralıyor: Günde 2 litre su içilmeli. Tuz ve şeker tüketimi kısıtlanmalı. Kırmızı et, taş oluşumuna yol açar. Çay, kahve, kola sınırlanmalı. Lifli beslenilmeli... Böbrek taşları, sırt ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle belirti veriyor.

    ENGİNAR ÇOK FAYDALI
    İçerdiği vitamin ve minerallerle enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Demir eksikliğini giderir. Karaciğer sağlığını koruyan enginar bağışıklığı destekler. Kemik sağlığını destekler. Hücreleri yeniler. Alzheimer'dan korur.


        KEKİK GENÇLEŞTİRİR
        Yemekleri lezzetlendiren kekik, anti bakteriyeldir. Mide ve bağırsaklarda toksin birikimini engeller. Böbreklerdeki sıvı oranını dengeler. Kum ve taş oluşmasını engeller. Cildi temizler. Yaşlanmayı geciktirir. Saç derisini besleyen kekik, saç dökülmesini önler.


        KARACİĞERE TÜRK KAHVESİ
        Sohbetlere         eşlik eden Türk kahvesi, günde bir bardak içildiğinde şifa dağıtıyor. Solunum yolu iltihaplarını gideren Türk kahvesi astımı iyileştiriyor. Kas ağlarını dindiriyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan Türk kahvesi, karaciğer yağlanmasını önlüyor.

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