Böbrek taşına karşı su ve hareket uyarısı
Böbrek taşları, ülkemizde sık görülüyor. Prof. Dr. Ali Tekin, bunun başlıca nedeninin Türkiye’nin “Taş kuşağı” ülkeleri arasında yer alması olduğunu belirtiyor. “Sıcak iklime sahip ülkelerde sıvı kaybı çok olur” diyor.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye böbrek taşı tanısı konuluyor. Genellikle 30-50 yaş arasındaki bireyleri etkiliyor. Çok şiddetli ağrılara yol açıyor. Tedavide gecikildiğinde idrar yolu enfeksiyonu, böbrekte şişme ve böbrek fonksiyon kaybı gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Tekin, böbrek taşlarıyla ilgili çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:
HAREKETSİZ YAŞAMA DİKKAT
İdrarda bulunan mineraller ve kalsiyum, oksalat ile ürik asit gibi tuzların kristalleşerek birikmeleri sonucu oluşan böbrek taşına pek çok etken yol açabiliyor. Yetersiz sıvı alımı, aşırı tuz tüketilmesi ve hayvansal proteinden zengin beslenme gibi beslenme hataları, obezite, metabolik sendrom, aile öyküsü, bazı metabolik hastalıklar (hiperkalsiüri, hiperoksalüri, tvb), bazı ilaçlar (vitamin D, kalsiyum takviyeleri, vb) ile idrar yolu enfeksi-yonları, en önemli faktörleri oluşturuyor. Son yıllarda böbrek taşı görülme sıklığı artıyor. Bu artışın sebepleri arasında iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklık artışı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı yer almaktadır. Benzer nedenlere bağlı olarak böbrek taşı görülme yaşında da bir düşüş söz konusudur.
YETERLİ MİKTARDA SU ALIN
Kışın soğuk havalarda susuzluk hissi azalıyor. Bu nedenle yetersiz su tüketimi oluyor. Susuzluk idrarda bulunan minerallerin yoğunlaşmalarına ve çökerek kristal oluşumuna neden oluyor. Bu kristaller zamanla birikerek taş halini almaktadır. Dolayısıyla, kış aylarında böbrek taşı oluşumunu önlemek için günde ortalama 2 – 2.5 litre su içilmesi çok önemlidir. Ayrıca, düzenli olarak fiziksel egzersiz yapılması, aşırı tuzlu, şekerli ve fast food ağırlıklı gıdaların tüketiminden ise kaçınılması gerekmektedir.