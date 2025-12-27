Böbrek taşına karşı su ve hareket uyarısı

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye böbrek taşı tanısı konuluyor. Genellikle 30-50 yaş arasındaki bireyleri etkiliyor. Çok şiddetli ağrılara yol açıyor. Tedavide gecikildiğinde idrar yolu enfeksiyonu, böbrekte şişme ve böbrek fonksiyon kaybı gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Tekin, böbrek taşlarıyla ilgili çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:

İdrarda bulunan mineraller ve kalsiyum, oksalat ile ürik asit gibi tuzların kristalleşerek birikmeleri sonucu oluşan böbrek taşına pek çok etken yol açabiliyor. Yetersiz sıvı alımı, aşırı tuz tüketilmesi ve hayvansal proteinden zengin beslenme gibi beslenme hataları, obezite, metabolik sendrom, aile öyküsü, bazı metabolik hastalıklar (hiperkalsiüri, hiperoksalüri, tvb), bazı ilaçlar (vitamin D, kalsiyum takviyeleri, vb) ile idrar yolu enfeksi-yonları, en önemli faktörleri oluşturuyor. Son yıllarda böbrek taşı görülme sıklığı artıyor. Bu artışın sebepleri arasında iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklık artışı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı yer almaktadır. Benzer nedenlere bağlı olarak böbrek taşı görülme yaşında da bir düşüş söz konusudur.