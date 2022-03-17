Böbrek taşına doğal reçete: Kırmızı eti azaltın, sebze ve meyve tüketin

İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, sık idrara çıkma ve idrar yapmada zorluk... Tüm bunlar, toplumda sık görülen hastalıklardan böbrek taşının belirtileri arasında yer alıyor. Peki ağrısıyla bile hastanelik eden bu rahatsızlıktan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, şunları söylüyor:

FAZLA ÇAY TÜKETMEYİN

Günlük sıvı alım miktarı taş oluşumunu engelliyor. Taş düşüren bir kişinin günlük 3 litre sıvı alması gerekiyor. Ancak sadece su içmek de bu hastalığı önlemeye yetmiyor. Çay, yüksek oksalat içerdiğinden aşırı tüketilmemesi gerekiyor. Fazla et tüketimi de riski artırıyor. Özellikle kırmızı ete dikkat etmek gerekiyor.

DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Dengeli beslenme ve sebze ve meyvenin bol tüketilmesi de böbrek taşını engellemede önemli rol oynuyor. Taş düşüren hastalar servis başına 80 mg dan az oksalat içeren sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle ıspanak, lahana, fındık, badem, çikolata yüksek oksalat içeriyor.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Halk arasında böbrek taşının ilaç ya da bazı doğal yöntemlerle düşürüleceği inanışı bulunuyor. Ancak bu durum, fayda sağlamıyor. Aksine, sağlığı tehdit ediyor. Özellikle kalsiyumdan oluşan taşlar ilaçla erimiyor.