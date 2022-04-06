Böbrek taşı ihmale gelmiyor! İdrarda kanam ve yanma hayatı çileye çeviriyor





TANI NASIL KONUR?

Böbrek sağlığının korumasında, yeterli sıvı alımı önem taşıyor. Özellikle Ramazan ayında, iftar sahur arasında en az 2-2.5 litre civarında su içmek gerekiyor. Doç. Dr. Murat Bağcıoğlu, "Oruç tutacak kişilerin uzun süre susuz kalması vücudun normal günlere oranla daha dehidrate kalmasına, idrar miktarının azalmasına ve idrar yoğunluğunun artışına neden olacaktır. Vücuttaki bu değişiklikler böbrek taşı hastalığının oluşumunda ve tekrarında çok istemediğimiz durumlardır. Bu nedenle oruç tutmak isteyen, böbrek taşı rahatsızlığı geçiren hastaların bu kararı, yapılacak böbrek kan değeri, idrar tahlili ve radyolojik görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesiy ve üroloji hekimlerine danışması doğrudur" diyor. Sıvı alımında ana kaynağın su olması gerekiyor. Çünkü kafein içeren aşırı çay, kahve ve gazlı içecekler idrar içerisinde taş oluşumunda etkili olduğu bilinen okzalat miktarını artırıyor.