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    Böbrek taşı ihmale gelmiyor! İdrarda kanam ve yanma hayatı çileye çeviriyor

    Böbrek taşı, ihmale gelmiyor. Kasık ağrısı, idrarda kanama ve yanmaya neden olan bu hastalıkta, doğru beslenme önem taşıyor. Korunmanın yolu, bol su içmekten ve kırmızı et tüketimini azaltmaktan geçiyor.

    İdrarda kan böbrekte taş

    Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Bağcıoğlu, Ramazar ayında böbrek sağlığını korumanın ve taş oluşumunu önlemenin önemine değiniyor.



    TANI NASIL KONUR?
    Böbrek sağlığının korumasında, yeterli sıvı alımı önem taşıyor. Özellikle Ramazan ayında, iftar sahur arasında en az 2-2.5 litre civarında su içmek gerekiyor. Doç. Dr. Murat Bağcıoğlu, "Oruç tutacak kişilerin uzun süre susuz kalması vücudun normal günlere oranla daha dehidrate kalmasına, idrar miktarının azalmasına ve idrar yoğunluğunun artışına neden olacaktır. Vücuttaki bu değişiklikler böbrek taşı hastalığının oluşumunda ve tekrarında çok istemediğimiz durumlardır. Bu nedenle oruç tutmak isteyen, böbrek taşı rahatsızlığı geçiren hastaların bu kararı, yapılacak böbrek kan değeri, idrar tahlili ve radyolojik görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesiy ve üroloji hekimlerine danışması doğrudur" diyor. Sıvı alımında ana kaynağın su olması gerekiyor. Çünkü kafein içeren aşırı çay, kahve ve gazlı içecekler idrar içerisinde taş oluşumunda etkili olduğu bilinen okzalat miktarını artırıyor.



    İŞLENMİŞ ETE DİKKAT
    Beslenme tarzı da böbrek taşna zemin hazırlıyor. Bunun başında, proteinden zengin et, sakatat ve işlenmiş et ürünleri geliyor. Aşırı yağlı, kolesterolden zengin ya da fazla miktarda karbonhidrat içeren yiyeceklerin yerine bol lif içeren sebzeler tüketmek gerekiyor.



        TUZU AZALTIN
        Aşırı tuz tüketimi böbrek sağlığına zarar veriyor. Bu nedenle tuz tüketiminin günde 3-5 gramla sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü fazla tuz tüketimi idrarda sitrat miktarının azalmasına yol açıyor. Bu da taş oluşumuna neden oluyor.



        BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN!
        Böbrek taşı, kasık ağrısı, idrarda kanama ve yanmaya yol açıyor. Bu durumda mutlaka üroloji hekimine başvurmak gerekiyor. Tedavi, taşın yerine, büyüklüğüne, sertliğine göre değişiyor. Ses dalgaları ya da idrar çıkış deliğinden böbreğe girilerek yapılan operasyonlarla taşların kırılması sağlanıyor.

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        Haberler Sağlık Böbrek taşı ihmale gelmiyor! İdrarda kanam ve yanma hayatı çileye çeviriyor
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