Böbrek kanseri sinsice ilerliyor kontrolsüz büyüyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık 5 bin yeni böbrek kanseri teşhis edildiği belirtiliyor. Mevcut artış hızının devam etmesi halinde 2050 yılına kadar dünya genelindeki hasta sayısının neredeyse iki katına çıkarak 800 binin üzerine ulaşması bekleniyor. Bu artışın başlıca nedenleri arasında; çağımızın önemli sorunları olan obezite, yüksek tansiyon ve sigara kullanımının yaygınlaşması yer alıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Özden, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT EDİN

Böbrek kanseri genellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülse de, son yıllarda 50 yaş altı bireylerde de artış dikkat çekiyor. Bu artışın özellikle yaşam tarzı faktörleriyle ilişkili olabileceği vurgulanıyor. Sigara kullanımı, obezite ve yüksek tansiyon; böbrek kanseri açısından bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış üç temel risk faktörü olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışmalar, böbrek kanserinin erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık iki kat daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

BÖBREK TAMAMEN ALINABİLİYOR

Böbrek kanseri belirtisiz ilerlediği için sıklıkla farklı bir nedenle yapılan ultrason, tomografi veya M R gibi görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen saptanıyor. Her kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Erken evrede tanı konulduğunda tedaviden oldukça yüksek bir başarı sağlanıyor. Teşhis sonrasında, ekip çalışmasıyla, hastalığın evresine uygun bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Tedavide multidisipliner yaklaşım hastaların hem yaşam sürelerini uzatmakta hem de kalitesini artırmaktadır. Uygun hastalarda sadece tümörlü doku çıkarılarak böbrek korunabiliyor. Ancak tümörün boyutu ve yerleşimi buna izin vermediğinde, böbreğin tamamen alınması gerekebiliyor.

METASTAZDA YAYILIM GÖSTERİYOR

Vücudunun toksinlerden arınmasında hayati önem taşıyan böbreklerde gelişen kanser, uzun süre herhangi bir belirti vermeden ilerliyor. Hastalık ileri aşamaya ulaştığında ise bazı şikayetlere veya bulgulara yol açabildiğini vurguluyor. En sık karşılaştığımız belirtiler idrarda kan görülmesi ve yan ağrısıdır. Ancak metastaz aşamasında yayılım gösterdiği organlara bağlı olarak farklı şikayetlere veya bulgulara neden olabilmektedir.