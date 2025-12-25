PODCAST CANLI YAYIN

Böbrek kanseri sessiz ilerliyor! Uzmanı uyardı: Tansiyon ve sigaraya dikkat!

Böbrek kanseri, sessizce ilerliyor. Uzmanlar, sigara ve obezitenin riski artırdığını söylüyor. “Belinizde geçmeyen ağrı varsa dikkat edin” diyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Böbrek kanseri sessiz ilerliyor! Uzmanı uyardı: Tansiyon ve sigaraya dikkat!

Vücudumuzun hormonal düzeninin sağlanmasından toksinlerden arındırılmasına kadar birçok görevi bulunan böbreklerde gelişen kanser, başlangıçta belirti vermeden sessizce ilerliyor. Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

TANSİYONA DİKKAT
İleri Yaş: Çoğu böbrek kanseri 50 yaş ve üzeri hastalarda ortaya çıkıyor.

Sigara: 10 yıl sigara içimi böbrek kanseri riskini yüzde 6 artırıyor.

Obezite: Aşırı kilo ya da obezite, insülin, östrojen gibi hormonların artışına neden olabiliyor.

Yüksek tansiyon: Tansiyon hastalarında 2-3 kat fazla kanser gelişiyor.

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonlarındaki azalma, önemli bir risk faktörüdür.

Kalıtsal özellikler: Anne babada, kız ya da erkek kardeşlerde böbrek kanseri olması, riski yükseltiyor.

Radyasyona maruz kalma: Tedavi için radyasyon tedavisi görülmesi ya da başka nedenlerle sık radyasyonla karşılaşılması durumunda kanser riski artıyor.

Toksik madde: Boya, akü, balata atıkları gibi maddelere sürekli maruz kalındığında böbrek kanseri görülme oranı artıyor.

İDRARA İYİ BAKIN
Böbrek kanseri ilk evrelerde genellikle belirti vermiyor. Ancak idrarda koyu kırmızı ya da kahverengiye yakın kan görülmesi, yorgunluk, halsizlik, ani gelişen ve geçmeyen bel ağrısı, sırtta geçmeyen ağrı gibi belirtiler böbrek kanserini akla getiren şikayetler arasında yer alıyor. Hastalığın tanısında kan ve idrar testleri yol gösterici oluyor. Ultrasonografi, BT ya da MR gibi görüntüleme teknikleri ile böbrekteki tümör ya da anormal dokular araştırılabilir.


EVRESİNE GÖRE TEDAVİ

Kanser diğer organlara sıçramadıysa cerrahi yöntemler ilk akla gelen tedavi yoludur. Cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda radyofrekans, ablasyon, kriyoterapi gibi yöntemlerle tümörün yok edilmesi de mümkün olabiliyor. Metastazları olan hastalarda kanserli dokuları hedef alan kimi ilaçlar ve kemoterapiler kullanılabiliyor. Daha ileri hastalıklarda ise hastanın yaşam kalitesinin artması adına radyoterapi ve renal arter embolizasyonu adı verilen işlemler yapılabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den peş peşe açıklama
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası