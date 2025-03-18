Bilim insanları araştırdı: Dövme yaptıranlarda kanser oranı daha yüksek!

Bilim insanları, dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi. Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1.62 kat fazla olduğunu tespit etti.



Araştırmacılar, "avuç içinden büyük" dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin dövmesi olmayanlara kıyasla 2.37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2.73 kat yüksek olduğunu belirledi.

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