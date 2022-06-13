Beynin sessiz katili Alzheimer'a yanlış beslenme destek veriyor! Dikkat 3 beyaz ve trans yağdan uzak durun

Vücudun tüm fonksiyonlarıyla etkileşen beyin, yıllar geçmesine rağmen hala gizemini koruyor. Özellikle insan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, günümüzün korkulu rüyası Alzheimer'a değiniyor. Beyinde sinir dokularının iltihaplanması sonucu oluşan bu hastalık, nasıl belirti veriyor? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Beyin, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol ediyor. İnsan beyninde, 80 milyardan fazla sinir hücresi olduğu biliniyor. Bu kadar karmaşık bir organın iyi çalışması için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Beyni koruyacak ve Alzheimer'ı önleyecek öneriler şöyle sıralanıyor:
GLUTENE DİKKAT: Yanlış beslenme alışkanlıkları, beyinde sinir dokularının iltihaplanmasına yol açıyor. Özellikle buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glutenin buna neden olduğu biliniyor. Beyni korumak için glütenle vedalaşmak gerekiyor. Anadolu'da üretilen Siyez, Karakılçık, Kavılca gibi buğday türlerinde daha düşük miktarda bulunuyor.
TRANS YAĞA DİKKAT: Araştırmalar, palm yağı, işlenmiş süt ürünleri ve kırmızı ette bulunan yağlar, hazır atıştırmalıklar ve kızartmalarda bulunan trans yağların zararlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, kızarmış ürünler, hazır gıdalar, patates cipsleri, hazır kekler, şekerli-kakaolu kremalarda bu yağlar bolca bulunuyor. Yine kırmızı et, doğal olmayan yemlerle beslenmiş çiftlik balığı, tahıl, alkol, gazlı ve şekerli içecekler ve enerji içeceklerinden de kaçınmak önem taşıyor.