Beynin sessiz katili Alzheimer'a yanlış beslenme destek veriyor! Dikkat 3 beyaz ve trans yağdan uzak durun

Vücudun tüm fonksiyonlarıyla etkileşen beyin, yıllar geçmesine rağmen hala gizemini koruyor. Özellikle insan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, günümüzün korkulu rüyası Alzheimer'a değiniyor. Beyinde sinir dokularının iltihaplanması sonucu oluşan bu hastalık, nasıl belirti veriyor? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Beyin, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol ediyor. İnsan beyninde, 80 milyardan fazla sinir hücresi olduğu biliniyor. Bu kadar karmaşık bir organın iyi çalışması için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Beyni koruyacak ve Alzheimer'ı önleyecek öneriler şöyle sıralanıyor: