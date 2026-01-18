Beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümörlere karşı dikkat

Vertigo ayağımızı yerden kesiyor. Neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nicer Korkut Bıçak, vertigonun bilinenin aksine bir hastalık değil sadece bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. Vertigonun farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini ve migrende de vertigo yaşanabileceğini söylüyor. "MS (Multiple Skleroz), özellikle beyin sapı ve beyincik başta olmak üzere beyin damar tıkanıklıkları veya beyin kanaması durumlarında da vertigo görülebilir. Yine beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümörler de vertigo yapabilir" diyor. Ancak baş dönmesine görme ve konuşma bozukluğu, eklenmesi durumunda hemen doktora başvurmayı öneriyor.

