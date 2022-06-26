Beyaz tenliler dikkat! Vücuttaki benler cilt kanserinin habercisi olabilir

Hemen herkesin vücudunda bulunan benler bazı durumlarda deri kanserine dönülebiliyor. Bu nedenle benleri takip altında tutmak ve kimi zaman ayna karşısında kontrol etmek gerekiyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin, bendeki değişimlerin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle açık tenli kişiler, çilli, renkli gözlüler, vücudunda 75-100 veya daha fazla sayıda beni olanların cilt kanserinde daha fazla risk taşıdığını belirtiyor. Son yıllarda benlerin dijital olarak daha detaylı görüntülenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlayan dermoskopi yönteminin, erken teşhiste büyük fayda sağladığına dikkat çekiyor. "Risk grubunda olan hastalarımıza, bilgisayarlı dermoskopi yöntemi ile tüm vücut ben haritalandırılması yapıp onları bu şekilde takip ediyoruz" diyor.
FISTIK GİBİ SAĞLIK
Fıstık ezmesi hem lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Faydaları sıralanıyor:
PROTEİN DEPOSU: Kas yapımı ve onarımına yardımcı olur.
KALP DOSTU: Kalbe iyi gelir. Tip-2 diyabet riskini azaltır.
SAĞLIKLI YAĞ DEPOSU: Vücudun ihtiyacı olan yağlar içerir. Vücut direncisini artırır.
ZAYIFLATIR: Fıstık ezmesinde bolca protein ve lif vardır. Bu sayede vücutta uzun süre tokluk hissi sağlar.
KABIZLIĞIN ÇARESİ DOĞRU BESLENME
Yanlış beslenme, sindirim sistemi rahatsızlıklarına zemin hazırlıyor. Bunun başında, kabızlık geliyor. Diyetisyen Defne Gülcan, kabızlıkla mücadelede lifli besinlerin gücüne değiniyor. "Meyvenin suyu yerine kendisi, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, kırmızı et yerine beyaz et tercih edilmeli. Öğünler yavaş tüketilip, lokmalar iyice çiğnenmeli. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz, günde 8-10 bardak su içilmeli. Yine lifli besinler olan pancar, brokoli, patlıcan, armut, yulaf, kivi ve fındık tüketilebilir" bilgisini veriyor.
AKLIN YOLU PANCAR
Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır. Bağırsak kanserini de engeller.
ÖKSÜRÜĞE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, şifa dağıtıyor. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Öksürüğü dindiriyor. Sivilceleri temizliyor. Ağız kokusuna da iyi geliyor.
HAZIMSIZLIĞA REZENE
Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler. Baş ağrısını dindirir.