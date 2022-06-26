Beyaz tenliler dikkat! Vücuttaki benler cilt kanserinin habercisi olabilir

Hemen herkesin vücudunda bulunan benler bazı durumlarda deri kanserine dönülebiliyor. Bu nedenle benleri takip altında tutmak ve kimi zaman ayna karşısında kontrol etmek gerekiyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin, bendeki değişimlerin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle açık tenli kişiler, çilli, renkli gözlüler, vücudunda 75-100 veya daha fazla sayıda beni olanların cilt kanserinde daha fazla risk taşıdığını belirtiyor. Son yıllarda benlerin dijital olarak daha detaylı görüntülenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlayan dermoskopi yönteminin, erken teşhiste büyük fayda sağladığına dikkat çekiyor. "Risk grubunda olan hastalarımıza, bilgisayarlı dermoskopi yöntemi ile tüm vücut ben haritalandırılması yapıp onları bu şekilde takip ediyoruz" diyor.