Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazlarının başında şüphesiz tatlılar geliyor. Bayram ziyaretlerinde 'yemezsem üzülür, o kadar emek vermiş' diye geri çevirilemeyen şekerli ikramlıklar... Ancak dikkat! 'Bir taneden zarar gelmez' diyerek yediğiniz tatlıları ya da günlük yaşamdaki şekerli yiyecekleri tüketmeden önce bir kez daha düşünmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, şekerli besinlerin neden tüketilmemesi gerektiğini, vücuda çok önemli zararlarını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
İnsülin direnci ve Tip 2 diyabet riskini artırır: Şeker gibi karbon-hidratlar yedikten sonra kana çok hızlı karışarak kan şekerini hızla yükseltir. İnsüline verdiği yanıt bozularak insülin direncinin oluşmasına ve tip-2 diyabet riskinin artmasına yol açar.
Kalp ve damar hastalıklarına yol açar: Aşırı şeker tüketimi nedeniyle karaciğerde trigliserid adı verilen yağ asitleri artarak, damar duvarlarında birikmeye başlar. Zamanla damar yapısı bozulup damar sertliği ve diğer kalp hastalıklarına neden olur.
Karaciğer yağlanmasına neden olur:Sofra şekeri ve yüksek fruktoz büyük ölçüde karaciğerde işlenir ve fazla tüketildiğinde karaciğer bu enerjiyi yağa dönüştürür. Karaciğer yağlanmasının artması sağlığı olumsuz etkiler.
Obeziteye zemin hazırlar:Yüksek şeker içeren besinler; protein ve liften düşük oldukları için sık acıkmanıza, kan şekeri dengesizliği nedeniyle sürekle tatlı tüketme isteğinizin artmasına yol açar. Bu da alınan toplam kalori miktarının artmasına, kilo artışına ve uzun vadede obeziteye zemin hazırlar.
Diş çürüklerini artırır:Şeker tüketimi diş minesinin zarar görmesine, çürüklere ve buna bağlı diş kayıplarına neden olurken ağız sağlığını da olumsuz etkiler. Ağız içindeki bakteri çeşitliliği değişir ve ağız kokusu ile ilgili problemler artabilir.
Bağımlılık yaratır: Aşırı şeker tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere ve ardından hızlı düşüşlere neden olarak yeniden tatlı, şekerli gıda tüketme isteğine yol açar. Beynin ödül merkezinde dopamin salınımını artırarak kısa süreli haz duygusu ve buna bağlı daha fazla tüketme isteğine sebep olur.