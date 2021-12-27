Belirtileri genelde Kovid-19 ile karıştırılıyor! Uzmanlardan nezle uyarısı

Kış ayları hastalıklarla birlikte geliyor. Özellikle şu günlerde, soğuk algınlığı ya da yaygın bilinen adıyla nezle, hemen herkesi hastanelik ediyor. Pek çok kişi COVİD-19'a yakalandığını zannediyor. İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Aslan Çelebi'yse nezlenin grip ve Coronavirüs'e göre daha hafif geçtiğini ve evde atlatılabildiğini söylüyor. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor...

COVİD-19'LA KARIŞMASIN

Soğuk algınlığı virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığı olarak ortaya çıkıyor. Pandemi nedeniyle daha çok COVİD-19 belirtileriyle karıştırılıyor. Ancak soğuk algınlığı çok daha hafif atlatılabiliyor. Nezlede daha çok burun akıntısı ve hapşırma görülüyor. Nezle, genellikle evde birkaç gün dinlenmeyle kendiliğinden geçebiliyor. Ancak küçük çocuklarda biraz daha uzun sürebiliyor. Vücut, virüse maruz kaldıktan 1-3 gün sonra belirtiler gözlenmeye başlıyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteren bu semptomlar arasında yaygın olarak burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, hafif ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük sayılıyor. Burun akıntısı ve hapşırmayla vücut buruna yerleşen virüsleri atmaya çalışıyor. Doğru tedavi ve doğru beslenmeyle nezle, 1 hafta ila 10 günde geçebiliyor.

VİTAMİN DESTEĞİ GEREKİR

Nezle, hafif seyrediyorsa genellikle hastanın ağrılarını azaltacak basit ağrıkesiciler, burun tıkanıklığı varsa burun açıcılar ve vitamin takviyeleriyle tedavisi yapılıyor. Ancak daha ağır seyrediyorsa ve hastada bronşit, sinüzit ya da orta kulak enfeksiyonu gelişimi mevcutsa antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

ÖNCELİKLE dinlenmek, bol su içmek ve C vitamini içeren meyve- sebzeleri tüketmek gerekir.

BİTKİ çayları boğazı sıcak tutarak şikayetleri azaltır.

PORTAKAL mandalina, greyfurt, kivi, çilek ve daha birçok taze meyve; limon, kırmızı ve yeşilbiber, domates, roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler; kuşburnu, brokoli, lahana ve ıspanak gibi sebzeler mümkün olduğunca çiğ tüketilebilir.

NEZLENİN hızlı bir şekilde geçmesi için bol bol vitamin alarak bağışıklık sisteminin antikor üretmesi önemlidir.

ŞİFA DOLU TARİFLER

NANE LİMON: 2 çorba kaşığı kuru nane ile 1.5 bardak su bir cezveye konulur. İçerisine yarım limon eklenerek kaynatılır. Süzülerek bardağa alınır. Sıcak olarak tüketilir.

ZENCEFİLLİ BAL: Bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı kadar toz zencefil karıştırılarak bekletmeden tüketilebilir.

LİMONLU IHLAMUR: Demlik içine ıhlamur yaprakları, üzerine limon dilimleri eklenir. Üzerine sıcak su dökülür ve 5 dakika demlendikten sonra sıcak olarak tüketilebilir.

TAVUK VE PAÇA ÇORBASI: Sıcak olarak pişirilen bir tavuk suyu çorbası veya paça çorbası boğaza iyi gelerek soğuk algınlığı semptomlarından hızlıca kurtulmaya yardımcı olur.