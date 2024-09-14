Bel ağrısında mesane kanseri gizli

Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunlara yolaçıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.

Ağrıları önemseyin: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu darlığı, böbrek kisti belirtisidir.

Kan varsa dikkat: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane, prostat ve böbrek kanseri belirtisidir.

Böbrek taşına dikkat: Su, insan sağlığı için önem taşır. Sağlık için günde en az 6 bardak su içmek gerekir.

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