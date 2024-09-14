Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunlara yolaçıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.
Ağrıları önemseyin: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu darlığı, böbrek kisti belirtisidir.
Kan varsa dikkat: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane, prostat ve böbrek kanseri belirtisidir.
Böbrek taşına dikkat: Su, insan sağlığı için önem taşır. Sağlık için günde en az 6 bardak su içmek gerekir.
Bel ağrısında mesane kanseri gizli
Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunlara yolaçıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.
Giriş Tarihi :15 Eylül 2024
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Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunlara yolaçıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.