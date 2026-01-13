Bel ağrısı artık engel değil! Uzmanlardan korunmak için 7 altın öneri

Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından bel ağrısının en sık nedenini bel fıtığı oluşturuyor. Masa başında uzun saatler geçirmek, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış duruş alışkanlıkları ve ağır yük kaldırmak gibi etkenler ağrıyı olumsuz etkileyebilir. Ancak bazı basit ama etkili önlemlerle bel ağrılarının önüne geçmek mümkün oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, bel ağrılarından korunmak için tavsiyelerde bulunuyor:

1. Doğru duruşu alışkanlık haline getirin: Günlük yaşamda farkında olmadan yapılan duruş hataları zamanla bel ağrılarına yol açabilir. Ayakta dururken omuzlarınızı geriye çekip dik durmaya çalışın. Otururken sırtınızı destekleyen ergonomik bir sandalye tercih edin ve bel boşluğunuzu küçük bir yastıkla destekleyin. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen gösterin.

2. Düzenli egzersiz yapın: Beli güçlendiren ve esnekliği artıran egzersizler bel sağlığını korumada büyük rol oynar. Özellikle yüzme, pilates ve yürüyüş gibi sporlar beli destekleyen kasları güçlendirir. Ayrıca sabahları birkaç dakika esneme hareketleri yapmak, gün boyu belinizin rahat olmasını sağlayabilir.

3. Ağır yük kaldırırken dikkatli olun: Ağır bir cismi kaldırırken belinizden değil, bacak kaslarınızdan destek alın. Dizlerinizi bükerek çömelin ve yükü gövdenize yakın tutarak kaldırın. Ani ve yanlış hareketlerden kaçının.



4. Fazla kilolardan kurtulun: Aşırı kilo, bele binen yükü artırarak omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle ideal kilonuzu korumaya çalışın. Özellikle karın bölgesindeki fazla kilolar, bel ağrılarının en büyük nedenlerinden biridir.

5. Stresi yönetin: Stres, kasların gerilmesine neden olarak bel ağrılarını artırabilir. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı aktivitelerle stresi kontrol altına almak bel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

6. Ortopedik yatak ve yastık kullanın: Uyku sırasında omurga sağlığını korumak için orta sertlikte bir yatak tercih edin. Çok yumuşak veya çok sert yataklar belinizi desteklemekte yetersiz kalabilir. Yan yatıyorsanız dizlerinizin arasına küçük bir yastık koymak omurganın doğru hizalanmasını sağlayabilir.

7. Uzun süre oturmaktan kaçının: Ofiste çalışanlar için uzun süre aynı pozisyonda kalmak bel ağrılarını tetikleyebilir. Her saat başı ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek, kan dolaşımını hızlandırarak belinize binen yükü azaltır.