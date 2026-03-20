



Sofranızda bağırsak dostu besinlere yer açın:

Yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri gibi probiyotik kaynakları bağırsaklardaki yararlı bakteri dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.





Tuz tehlikesine dikkat:Günlük tuz tüketiminin 1 çay kaşığını geçmemesi öneriliyor. Yüksek tuz tüketimi hipertansiyon ve kalp hastalarında tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor.



Yavaş ve bilinçli yemek yiyin:Lokmaları iyi çiğneyerek ve daha yavaş bir tempoda yemek yemek hem sindirim sürecini destekler hem de porsiyon kontrolünü kolaylaştırır. Acele etmemek daha bilinçli bir yeme davranışı geliştirilmesine yardımcı olabilir.





Bol bol su tüketin:

Gün içinde yetersiz sıvı alımı baş ağrısı, halsizlik ve kabızlık gibi sorunlar oluşturabiliyor. Günlük su ihtiyacınızı vücut ağırlığınızın her kilogramı için yaklaşık 30–35 ml olacak şekilde hesaplayabilirsiniz.