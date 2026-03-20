Ramazan Bayramı'yla birlikte değişen beslenme düzeni, sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Güne ağır bir kahvaltıyla başlamak, şerbetli tatlı ve hamur işi gibi yüksek kalorili besinlerin tüketimini artırmak, hızlı yemek yemek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmemek bayramda sık yapılan beslenme hataları arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat etmemiz gereken 10 kuralı anlatıyor:
Bayrama dengeli bir kahvaltıyla başlayın:
Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları; yulaf, çavdar veya tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar ve taze mevsim sebzeleri tercih edilmelidir.
Porsiyon kontrolüne dikkat edin:Ana öğünlerde tabağın yarısının sebzelerden, dörtte birinin et, tavuk veya balık gibi protein kaynaklarından ve kalan kısmının bulgur, karabuğday veya tam buğday ekmeği gibi tam tahıllardan oluşması dengeli bir yaklaşım sağlar.
Şerbetli tatlıları sınırlayın:Bayramda tatlı tüketimini ölçülü tutmanız ve mümkünse günde tek porsiyonla sınırlandırmanız önem taşıyor. Tatlı tüketecekseniz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmelisiniz.
Sebze ve lif tüketimini artırın:Sebzeler, lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor. Öğünlerde salata veya sebze yemeklerine yer vermek besin çeşitliliğini artırırken dengeli beslenmeye de katkı sağlıyor. Günde en az 300–400 gram sebze tüketin.
Sofranızda bağırsak dostu besinlere yer açın:
Yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri gibi probiyotik kaynakları bağırsaklardaki yararlı bakteri dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.
Tuz tehlikesine dikkat:Günlük tuz tüketiminin 1 çay kaşığını geçmemesi öneriliyor. Yüksek tuz tüketimi hipertansiyon ve kalp hastalarında tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor.
Yavaş ve bilinçli yemek yiyin:Lokmaları iyi çiğneyerek ve daha yavaş bir tempoda yemek yemek hem sindirim sürecini destekler hem de porsiyon kontrolünü kolaylaştırır. Acele etmemek daha bilinçli bir yeme davranışı geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Bol bol su tüketin:
Gün içinde yetersiz sıvı alımı baş ağrısı, halsizlik ve kabızlık gibi sorunlar oluşturabiliyor. Günlük su ihtiyacınızı vücut ağırlığınızın her kilogramı için yaklaşık 30–35 ml olacak şekilde hesaplayabilirsiniz.
Çay ve kahvenin ardından su için:Çay ve kahve suyun yerini tutmaz; aksine diüretik etkileri nedeniyle vücuttan sıvı kaybını artırabilir. Dolayısıyla bu içeceklerin ardından yeterli su içmeye özen gösterilmelidir.
Yemek sonrasında yürüyüş yapın:Hem metabolik dengeyi destekliyor hem de bayram sofraları sonrasında oluşabilecek şişkinlik şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.