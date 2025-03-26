Batman’da şaşırtan vaka: Hem ölen hem yaşayan bebek aynı kesede!

Batman'da, ikiz bebeklere 27 haftalık hamile olan anne adayı Büşra Güneş'in gittiği hastanede ikizlerden birinde gelişim geriliği olduğu belirlendi. İkizlerden birinin 1 kilogram iken diğerinin 350 gram olduğu tespit edildi. 350 gram olan ikiz bebeğe giden kan akışının azaldığı ve kalp atışlarının durmak üzere olduğu tespit edildi.



Aile ile görüşen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Uzman Doktor Bülent Babaoğlu, bebeğe anne karnında müdahale edilmesi gerektiği, bebeğin anne karnında ölmesi durumunda hem ikizini hem de annesini zehirleyebileceğini söyledi.



Ailenin kararı üzerine Türkiye'de bugüne kadar görülen 10. vaka olan anneye mikrodalga ile anne karnına girilerek gelişim geriliği ve kalp atışı durma noktasına gelen ikiz bebeğe giden kordonlar tıkatılarak kan akışı kesildi. Hem anne hem ikizlerden biri sağlığına kavuştu.

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