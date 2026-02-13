Baş ve boyun kanserinde alarm: Her yıl 330 bin kişi hayatını kaybediyor

Dünyada her yıl yaklaşık 650 bin yeni baş ve boyun kanseri vakası görülüyor. Yaklaşık 330 bin kişi bu kanserler nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, baş ve boyun kanserleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

ERKEKLERDE GIRTLAK KADINLARDA TİROİD

Sıklıkla daha genç yaşlarda görülen tiroit kanseri ayrı tutulduğunda, baş ve boyun kanserleri genellikle çevresel faktörlerin tetiklemesi ve özellikle sigara ile alkol kullanımının belirgin rolü nedeniyle ileri yaşlarda daha sık görülüyor. Ülkemizde baş ve boyun kanserleri arasında erkeklerde gırtlak kanserine, kadınlarda ise tiroit kanserine daha yaygın rastlanıyor. En sık karşılaşılan gırtlak ve ağız içi kanserlerinde ses kısıklığı ile ağız içinde geçmeyen yaralar görülmektedir. Daha nadir olarak görülen burun içindeki tümörlerde; burun kanamaları, burun tıkanıklığı, yüz ve ağızda ağrı ile yaralar ortaya çıkabilmektedir. Bunlara ek olarak baş ve boyun bölgesinde şişlik ile kitleler de gelişebilmektedir. Bu şikayetlerin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ SİGARA

Tütün ürünleri ile alkol kullanımı, en önemli sebepleri oluşturuyor. Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık 90'ından fazlasında sigara kullanımı etkilidir. Sigara; özellikle gırtlak, ağız içi, geniz, yutak ve yemek borusunun giriş bölümündeki tümörler için önemli bir risk faktörüdür. Sigara ve alkolün beraber kullanılması durumunda bu risk 1.5-2 kat artmaktadır.



ERKEN EVREDE%90 BAŞARI

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi baş ve boyun kanserlerinde de erken tanı yaşamsal önem taşıyor. Erken evrede yakalandığında, baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde başarı oranı yüzde 90'lara kadar çıkabilmektedir. Ayrıca, hastaların konuşma, yutma ve nefes alma gibi hayati fonksiyonları korunabilmektedir. Ancak hastalar, özellikle ses kısıklığı veya ağız içindeki yaralar gibi belirtilerin "grip ve benzeri enfeksiyonlardan" kaynaklandığını düşünerek, hekime oldukça geç başvurmakta, bu durum da tedaviyi zorlaştırmaktadır.