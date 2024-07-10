Baş belası migren

Baş ağrısı, günümüzde hemen herkesin yakındığı sağlık sorunu olarak biliniyor. Özellikle migren, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Nuran Burcu Arkalı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Önemli bilgiler veriyor...

72 SAAT SÜREBİLİR

Genellikle tek taraflı zonklayıcı bir tarzda olan, 4 ila 72 saat arasında süren şiddetli ağrılar, migreni işaret ediyor. Daha çok 30-45 yaşları arasında görülen bu hastalık, çocukları bile etkiliyor. Ağrı esnasında ışık-ses hassasiyeti, bulantı, kusma ve hareketle ağrıda artış olabiliyor. Düzenli uykunun, beslenme ve egzersiz migrene iyi geliyor. Migreni tetikleyen faktörlerinden kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini ancak her baş ağrısının da migren anlamına gelmediğinin söyleyen Dr. Nuran Burcu Arkalı, tanı ve tedaviyle ilgili de önemli açıklamalar yapıyor.

BESLENME DE ÖNEMLİ

Migren ağrısında, çevresel faktörler de besinler de etkili oluyor. Özellikle açlık, çikolata, turunçgiller, süt, peynir, domates, aşırı kafein veya kafein yoksunluğu, sigara, kadınlarda adet dönemi, duygusal stres durumları, fiziksel stres durumları ağrıyı tetikliyor. Dr. Arkalı, migren ağrısının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Bazen ağrı öncesi veya esnasında görsel parıltı– görme alanında kayıp, göz hareketi kısıtlılığı, uyuşmalar, konuşmada bozulma, göz bebeklerinde büyüme, baş dönmesi, sersemlik, dikkat bozukluğu, bulanık görme, çift görme, bir tarafı görememe gibi şikayetler olabilir. Ancak bu şikayetlerden tamamen farklı başka semptomlar da meydana gelebilir. Hastanın öyküsünün dinlenmesi önceliklidir.



TEDAVI ŞART

Egzersiz, beslenme, uyku ağrının önlenmesinde etkili oluyor. Dr. Alkalı, kafeini sınırlamayı ve ağrı kesiciyi fazla kullanmamayı öneriyor. Migren aşısı olarak da bilinen enjeksiyon uygulamasıyla migrenin önlenebildiğini söyleyen Alkalı, "Aylık uygulanan bir enjeksiyon ile ağrının tetiklenmesinin önüne geçin" diyor.



BU ŞİKAYETLERE DİKKAT EDİN!

Tedavide başarı, doğru tanıyla mümkün oluyor. Çok şiddetli ve ani başlayan baş ağrıları varsa, baş ağrısı giderek şiddetleniyor ve geçmiyorsa, hapşırmak, ıkınmak, ağrı kafa travması sonrası ortaya çıkmışsa, görme bozukluğu yaşanıyorsa vakit kaybetmeden uzmana görünmek gerekiyor.