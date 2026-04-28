MODERN TEKNOLOJİLER AMELİYAT BAŞARISINI ARTIRIYOR

Modern teknolojiler, operasyonların başarısını ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Bu kapsamda nöronavigasyon teknolojisi cerraha tümöre ulaşması için en kısa ve güvenli rotayı belirleyen dijital bir yol haritası sunarken; fonksiyonel MR ve traktografi yöntemleri beynin konuşma, hareket ve görme gibi hayati merkezlerini haritalandırarak bu kritik bölgelerin korunmasına yardımcı oluyor. Öte yandan, cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı veya şüpheli görülen lezyonlarda devreye giren stereotaktik biyopsi ise yüzde 95 gibi yüksek bir doğruluk oranıyla güvenilir tanı konulmasına olanak sağlıyor.

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?

Aşağıdaki sorulara "Evet" yanıtı veriliyorsa, acilen bir doktora başvurulmalı:

1. Ağrı ilk kez 10 yaşın altında veya 50 yaşın üstünde mi ortaya çıktı?

2. Daha önce mevcut olan ağrı şiddetlendi ve şekli değişti mi?

3. Baş ağrısı şimdiye kadar hayatınızda karşılaştığınız en şiddetli ağrı mı? Ağrı kesicilere rağmen geçmiyor mu?

4. Konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, kol ve bacaklarda uyuşmalar, güçsüzlük (felç) gibi nörolojik şikayetler baş ağrınıza eşlik ediyor mu?

5. Baş ağrınız hep aynı bölgede mi?

6. Sabah uyandığınızda baş ağrınız var mı? Kusarak rahatlıyor musunuz?