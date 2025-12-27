Balkabağı sofraların şifa kaynağı
A, C ve E vitaminleri ile potasyum açısından zengin olan balkabağı; bağışıklığı güçlendiriyor, göz sağlığını koruyor ve düşük kalorisiyle kilo kontrolüne destek oluyor. Uzmanlar, düzenli tüketilmesini öneriyor.
Hem çorbası hem de tatlısıyla sofraları zenginleştiren balkabağı, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, Potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılıyor. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, faydalarını şöyle sıralıyor:
Göz sağlığını korur ve güçlendirir.
Kanserden korunmanızı sağlar.
Serotonin yani mutluluk hormonunu yükseltir.
Bağışıklığı koruyarak hastalıkları önler.
Kalorisi düşük olduğu için kilo vermenizi kolaylaştırabilir.