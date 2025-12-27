Balkabağı sofraların şifa kaynağı

Hem çorbası hem de tatlısıyla sofraları zenginleştiren balkabağı, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, Potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılıyor. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, faydalarını şöyle sıralıyor:

Göz sağlığını korur ve güçlendirir.

Kanserden korunmanızı sağlar.

Serotonin yani mutluluk hormonunu yükseltir.

Bağışıklığı koruyarak hastalıkları önler.

Kalorisi düşük olduğu için kilo vermenizi kolaylaştırabilir.