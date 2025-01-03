Balık demek şifa demek! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Havaların soğumasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahı süslüyor. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Faydalarını şöyle sıralıyor:



Kalbi korur: Omega 3 ile kan yağlarını düşürür. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizinden korur.



Alzheimer riskini azaltır: Haftada bir kez balık tüketmek, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer ve demans gibi hafıza kaybına neden olan hastalıkları önler.



Saç ve deriyi güzelleştirir: İçerdiği vitaminler ile saçları güçlendiren balık, sedef hastalığından korur.



Depresyonu önler: Anti depresanlarla birlikte balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiği biliniyor.



Kemik erimesinden korur: İçerdiği kalsiyum ile balık, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığından korur.

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