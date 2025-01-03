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Balık demek şifa demek! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Havaların soğumasıyla birlikte tezgahları çeşit çeşit balıklar süslüyor. Uzmanlar, sağlık açısından son derece faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini belirtiyor ve balığın faydalarını sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Balık demek şifa demek! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

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    Havaların soğumasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahı süslüyor. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bu besinin haftada 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Faydalarını şöyle sıralıyor:

    Kalbi korur: Omega 3 ile kan yağlarını düşürür. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kalp krizinden korur.

    Alzheimer riskini azaltır: Haftada bir kez balık tüketmek, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer ve demans gibi hafıza kaybına neden olan hastalıkları önler.

    Saç ve deriyi güzelleştirir: İçerdiği vitaminler ile saçları güçlendiren balık, sedef hastalığından korur.

    Depresyonu önler: Anti depresanlarla birlikte balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiği biliniyor.

    Kemik erimesinden korur: İçerdiği kalsiyum ile balık, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığından korur.

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