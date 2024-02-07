Bal, zencefil ve limondan faydalanın | Uzmanı boğaz ağrısına karşı 5 öneriyi sıraladı: Ilık su için, Tuz ve karbonatlı gargara yapın...

SİGARAYI MUTLAKA BIRAKIN: İçerdiği dört binden fazla zararlı kimyasal maddeyle sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturan sigara aynı zamanda boğaz ağrısına da yol açabiliyor ve var olan ağrıyı daha da kötüleştirebiliyor. Dolayısıyla sigara kullanıyorsanız sağlıklı bir yaşam için mutlaka bırakın, dumanına da maruz kalmaktan kaçının.

ODANIZI DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN: Burun ve boğaz mukozasının kurumaması, burunda kabuk oluşmaması, enfeksiyona girişi hazırlayacak olan kuru dokunun oluşmaması açısından önem taşıyor. Buhar makinelerinden faydalanabilir veya kaloriferlerin üzerine içi su dolu kaplar yerleştirerek ortamı nemli hale getirebilirsiniz.

BAL, ZENCEFİL VE LİMONDAN FAYDALANIN: Boğaz ağrısını hafifletmek için fazlaya kaçmadan bal, zencefil, limon ve çeşitli bitki çaylarından da yararlanabilirsiniz. Bu besinler ile çaylar, antibakteriyel fonksiyonları ve boğazı yumuşatma özellikleriyle tedavi edici etkilerinin yanı sıra yakınmaların da hafiflemesini sağlıyorlar.