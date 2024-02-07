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Bal, zencefil ve limondan faydalanın | Uzmanı boğaz ağrısına karşı 5 öneriyi sıraladı: Ilık su için, Tuz ve karbonatlı gargara yapın...

Üst solunum yolu hastalıkları şiddetli boğaz ağrılarına yol açıyor. Doç. Dr. Ayça Özbal Koç, “Tuz-karbonatla gargara yapın, bal ve zencefil tüketin” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Bal, zencefil ve limondan faydalanın | Uzmanı boğaz ağrısına karşı 5 öneriyi sıraladı: Ilık su için, Tuz ve karbonatlı gargara yapın...

Kış mevsiminde oldukça sık görülen bir sorun olan 'boğaz ağrısı' yaşam kalitemizi olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşabiliyor.

Yutkunmayla şiddeti artan, kaşıntı, tahriş ve yanma hissinin eşlik ettiği boğaz ağrısında besinleri çiğnemek, hatta su içmek bile ızdıraba dönüşebiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayça Özbal Koç, üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan boğaz ağrısına karşı şu önerilerde bulunuyor:

TUZ VE KARBONATLI GARGARA YAPIN: Düzenli olarak gargara yapmanız da boğaz ağrısını hafifleten etkili yollardan biridir. Doktorunuzun önerdiği ilaç formundaki gargaraların yanı sıra evde yapacağınız gargara da boğaz ağrısının hafiflemesini sağlıyor. Tuz ve karbonat içeren gargara, boğazı nemlendirir. Temizler. Enfeksiyon ajanlarını yok eder.

ILIK SU İÇİN: Vücutta sıvı eksildiğinde azalan tükürük boğaz bölgesinde kurumaya, bunun sonucunda ağrının şiddetlenmesine yol açıyor. Bu nedenle boğazınız ağrıdığında gün içine yayarak bol su tüketmeye özen gösterin. Günlük 2 litre (8 su bardağı) su tüketmeniz yeterli olacaktır.

SİGARAYI MUTLAKA BIRAKIN: İçerdiği dört binden fazla zararlı kimyasal maddeyle sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturan sigara aynı zamanda boğaz ağrısına da yol açabiliyor ve var olan ağrıyı daha da kötüleştirebiliyor. Dolayısıyla sigara kullanıyorsanız sağlıklı bir yaşam için mutlaka bırakın, dumanına da maruz kalmaktan kaçının.

ODANIZI DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN: Burun ve boğaz mukozasının kurumaması, burunda kabuk oluşmaması, enfeksiyona girişi hazırlayacak olan kuru dokunun oluşmaması açısından önem taşıyor. Buhar makinelerinden faydalanabilir veya kaloriferlerin üzerine içi su dolu kaplar yerleştirerek ortamı nemli hale getirebilirsiniz.

BAL, ZENCEFİL VE LİMONDAN FAYDALANIN: Boğaz ağrısını hafifletmek için fazlaya kaçmadan bal, zencefil, limon ve çeşitli bitki çaylarından da yararlanabilirsiniz. Bu besinler ile çaylar, antibakteriyel fonksiyonları ve boğazı yumuşatma özellikleriyle tedavi edici etkilerinin yanı sıra yakınmaların da hafiflemesini sağlıyorlar.

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