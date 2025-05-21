Baklanın mucizevi faydası: Parkinson’un ilacı!

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge kaybı gibi motor semptomlarla seyrediyor. İlerleyici ve kronik bir sinir sistemi hastalığı olarak insan yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, baklanın içeriğinde bulunan doğal levodopa maddesinin kullanılan ilaçlarla benzer etkilere sahip olabileceğini belirtti. Kenangil, "Bakla ve Parkinson arasında yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcut. Bu çalışmalar bize bakla tüketiminin hastaların motor semptomlarını azalttığını göstermiştir" dedi.

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