Baklagiller kalbe iyi gelir! Diyabetten korur...

Fast food beslenme kültürüyle birlikte geleneksel lezzetlerimizden hızla uzaklaşmaya başladık. Çocuklar ve gençler pizza, hamburger gibi hazır yiyeceklerle beslendikleri için sağlık deposu bakliyatları pek tanımıyor. Evlerde de eskisi gibi kuru fasulye, nohut ve mercimek yemekleri pişmiyor. Peki siz en son ne zaman baklagil yediniz? İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, baklagillerin hayatımızdaki öneminden bahsediyor:



YAĞ İÇERİKLERİ DÜŞÜKTÜR

Baklagiller, bitkisel gıdalar içinde en yüksek protein oranına (%20-36) sahip kurutulmuş tohumlardır. Yüksek oranda (%47-56) nişasta, oldukça yüksek oranda (%11-18) lif içerirler ve günlük beslenme rejiminin en önemli unsurlarındandır. Bitkisel protein içeriği güçlü, başta B vitamini olmak üzere antioksidan, demir, magnezyum, bakır, fosfor, manganez ve potasyumdan zengin bileşiklerdir. Yağ içerikleri düşüktür, kolesterol ve doymuş yağ içermezler. Protein miktarları yüksektir, biraz omega 3 içerirler. Besin piramidinde et, yumurta ve balık gibi yüksek proteinli besinler arasında yer alırlar. Bezelye ve fasulye et yerine geçecek kadar protein içerir. Kuru fasulye ve pirinç pilavı, nohut ve bulgur tam protein sağlayan yiyecek kombinasyonlarıdır.



KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Günde 3/4 fincan baklagil (kuru fasulye, nohut ve diğerleri) bir ay kadar süre tüketildiği zaman kötü huylu kolesterolü %5 kadar düşürür. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre; her gün 1/3 kase baklagil yemek, kan şekeri ve kolesterol üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle kalp krizi riskini %40 kadar azaltmıştır. 10 binden fazla kişinin katıldığı başka bir araştırmada haftada 4 defa veya daha fazla kuru fasulye yiyenlerde, haftada bir kereden daha az kuru fasulye tüketenlere göre kalp krizi riskinin %20 kadar azaldığı gösterilmiştir. Baklagiller folik asit, magnezyum, B6, alfa linolenik asit ve lif bakımından zengin olduğu için kalp hastalıkları riskinin azaldığı, tek bileşenin değil besinin bütününün kalp hastalıklarının ortaya çıkmaması için olumlu etki gösterdiği düşünülmektedir. Homosisteini düşüren folik asit ve kan basıncını düşüren L-glutamin, L-arginin gibi aminoasitler nedeniyle baklagiller damar sağlığını koruyucu ve iyileştirici etki gösterirler.



DİYABETTEN KORUR

100 gram kuru fasulyede 6, 100 gram mercimekte 8, 100 gram nohutta 4 gram lif vardır. Baklagillerin besin değerleri kalori miktarından oldukça fazladır. Başta fasulye olmak üzere baklagiller, ılımlı ölçülerde olmak şartı ile şeker hastalarının bile tüketebileceği besinlerdir.



ÖLÇÜLÜ TÜKETMEKTE FAYDA VAR

Her sağlıklı yiyecek gibi baklagillerin de fazlası zararlıdır. Lektin ve fitatların olumsuz etkilerini azaltmak için, mercimek ve bezelye hariç baklagiller gece suda bekletilmelidir. En az 8 saat suda bekletmek, ıslatma suyunu atarak, taze suyla baklagilleri pişirmek ve pişirme suyunu atmak fitat ve lektinlerin, stakiyoz ve rafinoz gibi zararlı olabilecek karbonhidratların atılmasını sağlar