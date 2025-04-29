Baharın sevilen sebzesi baklanın faydaları!

Baharın sevilen sebzesi bakla şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralıyor:
KALP DOSTU: Bolca protein ve lif içerir. Kolesterolü düşürür.
KANSERLE SAVAŞIR: İçerdiği lif sayesinde, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromunu önler.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR: Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, hastalıklarla karşı koruma sağlar.
KİLOLARA VEDA: Uzun süre tokluk sağlayan bakla zayıflatır.
PARKİNSONA SON: Zengin dopamin içeriği olan bakla düzenli tüketildiğinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.