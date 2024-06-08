Baharat yok rahat

Yaz aylarında tüketilen bazı besinler, sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Diyetisyen Vedat Gülen, özellikle vücudun su ve mineral kaybettiği sıcak havalarda sağlığın nasıl korunması gerektiği, kilo kontrolünün nasıl sağlanması ve yaz mevsiminde beslenme önerilerinde bulunuyor.

Kilo kontrolünün öncelikle kıştan başlanması yönünde konuşan Gülen, "Yaz aylarında yağlı ve baharatlı ürünlerin hem mide sorunlarına hem de terlendiği takdirde kötü kokuya sebep olabiliyor. Mümkün mertebe sıvı ağırlıklı beslenin. Likopen içeriği çok yüksek meyve ve sebzelerle beslenilmeli" diyor.