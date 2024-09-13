Bağışıklık sistemini güçlendiren ananasın faydaları!

En sevilen tropikal meyvelerden ananas; C, B6, B1 vitamini, manganez, bakır, potasyum, beta-karoten, folat, çözünmez lif içeriyor. Bu sayede sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ananasın sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
- Kansere karşı koruma sağlar.
- Lifli içeriği sayesinde sindirime yardımcıdır.
- Akciğerleri temizler. Solunum yollarını açar. Öksürüğü hafifletir.
- Göz sağlığını korur.
- Kemikleri güçlendirir.
- Kilo kontrolüne yardımcı olur. Yağları eritir.
Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, güzellik ve formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde ananas yediğini anlattı.