Bağışıklık sistemini güçlendiren ananasın faydaları!

En sevilen tropikal meyvelerden ananas; C, B6, B1 vitamini, manganez, bakır, potasyum, beta-karoten, folat, çözünmez lif içeriyor. Bu sayede sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ananasın sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:



- Kansere karşı koruma sağlar.

- Lifli içeriği sayesinde sindirime yardımcıdır.

- Akciğerleri temizler. Solunum yollarını açar. Öksürüğü hafifletir.

- Göz sağlığını korur.

- Kemikleri güçlendirir.

- Kilo kontrolüne yardımcı olur. Yağları eritir.



Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, güzellik ve formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde ananas yediğini anlattı.

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