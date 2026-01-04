Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara savaş açan 10 mucize bitki çayı!
Doğadaki besinler şifa saçıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 10 mucize bitki çayını ve faydalarını sıraladı.
Doğadaki besinler şifa saçıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 10 mucize bitki çayını ve faydalarını şöyle sıralıyor:
REZENE: Soğuk algınlığının belirtilerini bastırır.
BİBERİYE: Metabolizmanın hastalıklara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.
EKİNEZYA: Grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir.
ADAÇAYI: Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önlemeye yardım eder.
ZERDEÇAL: İçeriğindeki kurkumin sayesinde hastalıkları iyileşmesini hızlandırır.
KUŞBURNU: Solunum sisteminin genel sağlığı için fayda gösterir.
IHLAMUR: Öksürük probleminin tedavisinde kullanılır.
ZENCEFİL: Grip, soğuk algınlığının yanı sıra mide bulantılarını gidermekte de faydalıdır.
TARÇIN: Boğaz ağrılarına karşı yüksek etki gösterir.
PAPATYA: Oldukça etkili bir antibakteriyel olarak bilinir. Burun tıkanıklığını azaltır.