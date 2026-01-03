Bağışık sisteminin 8 savaşçısı! Sofralardan eksik etmeyin

Havalar soğuyor, virüsler kendini iyice gösteriyor. Bu yıl yataklara düşüren grip nedeniyle hastaneler dolup taşıyor. TAKVİM, hastalıklara karşı koruyan mucize besinleri açıklıyor.

Kışın gelmesiyle birlikte artan üst solunum yolu hastalıkları, yataklara düşürüyor. Dyt. Nur Ecem Baydı Ozman, hastalıklarla mücadele etmek için güçlü bağışıklığa sahip olmak gerektiğini söylüyor. Vücut direncini artıran ve hastalıklara savaş açan mucize besinler şöyle sıralanıyor:

Nar: Hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklığı destekler. Kabuğu da güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Bu nedenle nar kabukları çay gibi demlenerek 1-2 fincan tüketilebilir.

Balkabağı: İçerisinde yer alan A vitamini, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynar. Böylece vücut direncini artırır.

Balık: İçeriğinde Omega-3 yağ asitleri bulunur. Bağışıklığı düzenler. Haftada iki gün tüketilmelidir.

Ayva: Güçlü antioksidan içeriğe sahiptir. Öksürük ya da boğaz ağrısı yakınmasına iyi gelir.

Kuşburnu: Tam bir C vitamini deposudur. İçeriğindeki zengin polifenollerin etkisiyle soğuk algınlığına karşı koruyucudur.

Kefir: Güçlü bağışıklık sistemi için sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak gerekir. Kefir içeriğinde faydalı bakteriler sayesinde bağırsak florasını düzenler. Bağırsaktaki yararlı bakteri sayısının artırır.

Havuç: İçeriğinde bulunan beta karoten bağışıklık sistemiyle ilgili fonksiyonları düzenler. İçerdiği lif sayesinde bağırsakları da korur.

Kivi: Polifenol ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Ara öğünde bir orta boy kivi tüketmek, zengin lif ve C vitamini içeriği sayesinde bağırsak sağlığına katkı sağlar. Bağışıklık sistemini destekler.