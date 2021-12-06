Bağırsaklara zerdeçal (Sağlık haberleri)

Hastalıklara karşı şifa dağıtan zerdeçal, iltihabı bitirir. Hücreleri yeniler. Kanserle savaşır. Bağırsakları temizler. Hazımsızlığı ve şişkinliği alır. Hafızayı korur, Alzheimer riskini azaltır. Ağrıları keser.

ENFEKSİYONA DEFNE YAPRAĞI

Şifa dolu defne yaprağı, ateşi düşürür. Vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bağışıklığı destekler. Uyku kalitesini artırır. Hazımsızlığa iyi gelir. Mideyi korur. Kalp dostudur. Bağırsakları çalıştırır.

HAFIZAYA ACI REÇETE

Acı biber, metabolizmayı hızlandırır. Kabızlığa iyi gelir. Şişkinliği bitirir. Bağışıklığı destekler. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı korur. Nefes açar. Ağrı kesicidir. Kanserle savaşır. Hafızayı güçlendirir.

YERİM SENİ DİYABET

Diyabet, genç yaşlı herkesi tehdit ediyor. Diyetisyen Gizem Gençyürek bu hastalığa iyi gelen 10 besini açıklıyor. "Tarçın, enginar sirkesi, zerdeçal, sarımsak, ceviz, lahana, çörek otu, zeytinyağı, yaban mersini ve brokoli tüketin" diyor.

ÇOK GÜZEL ÖNERİ

Kış aylarının gelmesiyle cildimiz daha hızlı yıpranıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, cildi besleyecek önerilerde bulunuyor. Banyoda fazla sıcak suyla duş almanın cildi kuruttuğunu söylüyor. Bunun için cildi nemlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. "Cildimizi korumak için beslenmemize dikkat edelim. Somon gibi Omega-3 yönünden zengin balıklar, kuruyemişler, A ve E vitamininden zengin yumurta, havuç tercih edilebilir" diyor.

PAKETLİ GIDALAR KRİZ ÇIKARTIR

Modern hayat, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Koruyucu, lezzet arttırıcı ve tatlandırıcı içeren besinler, sağlığımızla oynuyor! En çok da kalbe zarar veriyor! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, İtalya, Yunanistan ve ABD'de yapılan araştırmaya değiniyor. Özellikle ultra işlenmiş gıdalara dikkat çekiyor. Hazır yemekler, tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, tavuk ve balık külçeleri dahil yeniden yapılandırılmış etler, hazır erişteler ve çorbalar, ilave edilmiş konserve sebzeler, tuz, şeker kaplı kuru meyveler, gazlı içecekler ve şekerli içeceklerin faydalı olmayan besin maddeleri içerdiğini söylüyor. Araştırmalara göre bu gıdaların tüketilmesi kalp krizi ve felç riskini 3 kat artırıyor. Korunmanın yoluysa doğru beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. Nurkalem, "Akdeniz tarzı beslenin" diyor.