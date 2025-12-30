Bağırsak alarm veriyor! Yanlış beslenme mikrobiyotayı bozuyor

Bağışıklı sisteminden ruh haline kadar vücudun komuta merkezi olan bağırsaklar, yanlış beslenme ve gereksiz ilaçlarla alarm veriyor. Dr. Kamuran Doğan, "Bağırsak florasının dengesinin bozulmasının sistemik hastalıklar için zemin oluşturabilir" diyerek mikrobiyotayı onaran doğal reçeteyi açıklıyor: Lifli besinlere ağırlık verin. Ev yapımı yoğurt, kefir, pancar gibi fermente gıdaları artırın. Baklagiller de bağırsak dostu besinler arasındadır. Düzenli egzersiz, hareketli yaşam ve stres yönetimi de mikrobiyota dengesini doğrudan etkileyen yaşam tarzı unsurlarıdır. Gereksiz antibiyotik mikrobozuyor.

