Bacakta ağrı ve şişlik kronik venöz yetmezliğin habercisi olabilir

Özellikle günün sonuna doğru artan bacak ağrısı ve şişlik sadece yorgunluk belirtisi olmayabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Baran Şimşek, bu şikayetlerin bacak toplardamar kapakçıklarındaki bozulmaya bağlı gelişen kronik venöz yetmezliğin ilk sinyalleri olabileceğine dikkat çekiyor. Kadınlarla daha sık rastlanan bu sorunun hareketsiz yaşam ve obezitenin artmasıyla birlikte gençlerde de arttığını söyledi. Hastalığın ilerlemesini önlemede erken tanının kilit rol oynadığını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN