Bacaklardaki soğukluğa dikkat! Vitrin hastalığı yürüyüş sırasında bacak atardamarlarındaki tıkanmayı bekliyor





İDRAR RENGİNE DİKKAT!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, idrarda farklı renklerin, farklı hastalıkların erken ya da geç dönem belirtisi olabileceğini söylüyor. Hangi idrar renginin normal, hangisinin hastalıklara haber verebileceğini anlatıyor:

ŞEFFAF İDRAR: Normal idrar rengidir. Şeker hastalığı belirtisi olabilir.

AMBER YA DA BAL RENGİ İDRAR: Genellikle az su tüketimiyle ilişkilidir. Çoğu zaman bir hastalığa işaret etmez. Aşırı terleme ve su kayıplarında da geçici olarak görülebilir.

TURUNCU İDRAR: Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları başta olmak üzere çeşitli ilaç kullanımları ve vitamin alımlarına bağlı yaşanabilir. KAHVERENGİ İDRAR: Sarılık ve Gilbert Sendromu gibi karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir.

KIRMIZI İDRAR: Enfeksiyonlar, böbrek taşları ya da böbrekten başlayarak idrarın atılımının olduğu tüm yolları ilgilendiren kanserlerin belirtisi olabilir.