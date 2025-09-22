Babalığın yolu bu besinlerden geçiyor

Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi artırmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:



KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.

AVOKADO VE KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan bu ikili, sperm hareketliliğini artırır.

KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını artırır.

ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.

TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.

FINDIK-FISTIK: Spermin olgunlaşmasını sağlar.